МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Европейские рынки акций выросли в начале торгов благодаря предположениям инвесторов о том, что центральные банки могут быть близки к завершению своих циклов повышения ставок. СМИ: ФРС США может провести масштабное повышение процентных ставок

Азиатские фондовые индексы упрочили позиции после незначительных потерь, понесенных вчера индикаторами Уолл-стрит. Внимание инвесторов переключилось на решение Федеральной резервной системы США по процентным ставкам, которое будет принято в среду, и заседание Банка Англии, которое состоится в четверг.

Мировой фондовый индекс MSCI, который отслеживает акции 47 стран, на 07.55 по Гринвичу вырос на 0,6%. Он держится вблизи максимума прошлой недели.

Европейский индекс STOXX 600 вырос до самого высокого уровня более чем за шесть недель. Сегодня он набирает 1,3%.

Лондонский индекс FTSE 100 вырос на 1,5%, а немецкий индекс DAX — на 1,1%.

Британский нефтегазовый гигант BP сообщил о росте прибыли за 3-й квартал более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом — до 8,15 млрд долларов, чему способствовала активная торговля природным газом.

Норман Вилламин, инвестиционный директор по управлению капиталом в UBP, сказал, что рост европейских акций может быть связан с опубликованными на прошлой неделе прогнозами Европейского центрального банка, которые "фактически говорят о склонности к более мягкой политике". Нефть российской марки Urals в октябре выросла до 70,62 доллара за баррель

"Хотя это и позитивный фактор, расслабляться не стоит. Для нас это означает лишь то, что рецессия будет чуть менее глубокой, чем могла бы, при этом мы уверены, что рецессия в Европе уже надвигается", — сказал он.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард сегодня заявила в интервью, что центральный банк должен продолжать повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией, даже если вероятность рецессии в еврозоне возросла.

Опубликованные в понедельник данные показали, что инфляция в еврозоне в октябре выросла сильнее, чем ожидалось, достигнув 10,7%.

Ожидается, что ФРС в среду повысит процентные ставки на 75 базисных пунктов, но инвесторы будут ждать любых сигналов о том, что в будущем центробанк США может рассмотреть возможность более медленного повышения процентных ставок.

Вилламин сказал, что центральные банки попали в ситуацию, когда им приходится балансировать между замедлением экономического роста и высокой инфляцией.

"В США, поскольку экономика по-прежнему развивается довольно хорошо, потрясений не так много. Мы считаем дальнейшее повышение ставок в первой половине следующего года оправданным", — сказал он.

Доходность гособлигаций стран еврозоны понизилась. Доходность 10-летних немецких бондов опустилась на 8 базисных пунктов до 2,08%. СМИ рассказали, сколько Япония потратила на валютные интервенции в октябре

Доходность американских гособлигаций также снизилась. Так, доходность 10-летних казначейских бумаг опустилась на 9 б. п. до 3,9881%, а доходность 2-летних бондов — на 6 б. п. до 4,4369%.

Индекс доллара понизился на 0,4% до 111,06. Евро укрепился на 0,4% до 0,99205 доллара.

Австралийский доллар вырос на 0,5% до 0,6426 доллара США. Резервный банк Австралии повысил ключевую ставку на 25 б. п. второй месяц подряд. При этом центробанк повысил прогнозы относительно инфляции и заявил, что необходимо будет и дальше увеличивать процентные ставки.

Японская иена немного укрепилась против доллара. Пара доллар/иена торговалась по 147,685.

Китайский юань, между тем, достиг почти 15-летнего минимума к доллару после того, как Народный банк Китая установил срединный курс юаня на минимуме с 24 января 2008 года.

Цены на нефть после вчерашних потерь выросли более чем на 1% при поддержке ослабляющегося доллара.

Золото также подорожало, до 1647,98 доллара за унцию.