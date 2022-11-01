МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги вторника ростом, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,29% — до 7186,16 пункта, французский CAC 40 — на 0,98% — до 6328,25 пункта, немецкий DAX — на 0,64% — до 13338,74 пункта.

Европейские индексы начали ноябрь ростом после увеличения на 3-9% по итогам прошлого месяца.

Инвесторы продолжают следить за сезоном отчетности. Во вторник BP сообщила о сокращении чистого убытка в третьем квартале и увеличении выручки. Кроме того, компания сообщила о своих планах провести дополнительный обратный выкуп акций на сумму 2,5 миллиарда долларов до объявления результатов за текущий квартал. Акции BP подорожали на 1,4%.

Трейдеры также находятся в ожидании решений американского и британского центробанков, которые будут опубликованы в среду и четверг соответственно. Аналитики закладывают повышение учетной ставки на 75 базисных пунктов как для Федрезерва США, так и для Банка Англии.