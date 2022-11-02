МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Управляющий Банка Японии Харухико Курода сказал в среду, что в будущем банк может скорректировать систему управления кривой доходности, передает Reuters.

"Если достижение установленного нами целевого уровня инфляции в 2% приблизится, одним из вариантов может стать более гибкое управление кривой доходности", — сказал Курода, выступая в парламенте.

Вероятно, это заявление оживит ожидания рынками коррекции денежно-кредитной политики в апреле, когда истечет второй пятилетний срок пребывания склонного к мягкой политике Куроды на посту главы центрального банка.

Из опубликованных в среду протоколов сентябрьского заседания Банка Японии следует, что его руководители отметили усиление инфляционного давления, а один из них указал на важность информационной подготовки к выходу из крайне мягкой денежно-кредитной политики.

Система управления кривой доходности предусматривает удержание краткосрочных процентных ставок на уровне —0,1%, а доходности 10-летних облигаций — около нуля.

На заседании 22 сентября Банк Японии оставил в силе эти параметры, а Курода сказал, что ставки будут оставаться на низких уровнях еще "два-три года". Это заявление спровоцировало резкое падение иены, которое потом заставило власти провести интервенции на валютном рынке.

Из протоколов заседания также следует, что многие из членов правления высказались за сохранение в силе крайне мягкой политики, чтобы обеспечить достаточный рост зарплат и устойчивость инфляции около установленного банком целевого уровня 2%.

Вместе с тем некоторые руководители банка отметили, что подходы компаний к ценообразованию, возможно, меняются, так как многие из них повышают цены. По мнению одного из членов правления, эта тенденция продолжится.

"Мы должны терпеливо и без предубеждения следить за риском существенного превышения инфляцией прогнозов, в том числе под воздействием динамики валют", — сказал один из руководителей банка.

В сентябре годовой темп базовой инфляции в Японии ускорился до 8-летнего максимума 3,0%, что создало препятствие для дальнейшего проведения крайне мягкой денежно-кредитной политики на фоне падения иены против доллара США до минимумов за 32 года.

Кроме того, готовность центрального банка покупать в неограниченных объемах государственные облигации, чтобы не допустить роста доходности 10-летнего долга выше 0,25%, вызывает обеспокоенность по поводу возможных эффектов продолжительного действия крайне мягкой политики, таких как искажение кривой доходности.

"В надлежащее время будет важно проинформировать рынки о стратегии" выхода из крайне мягкой политики, сказал один из руководителей банка.

Банк Японии, в отличие от других ключевых центральных банков, не ужесточает политику, а сосредоточил усилия на поддержке хрупкой экономики за счет ее агрессивного стимулирования. Курода неоднократно подчеркивал решимость банка продолжать проводить крайне мягкую политику.

Иена резко снижалась против доллара США, так как участники рынка учитывают в котировках расхождение траекторий процентных ставок.