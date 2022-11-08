МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника символически снизился после обновления максимума за полтора месяца, однако остался выше ключевого уровня 2200 пунктов по главному биржевому индексу, следует из данных торгов. Банк России оценил объем снижения российской экономики во втором полугодии

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии снизился на 0,07% — до 2207,2 пункта, долларовый РТС повысился на 0,2% — до 1143,05 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется снижением доллара на 17 копеек — до 60,83 рубля.

В ходе торгов индекс Мосбиржи обновил максимум с 20 сентября, поднявшись до 2221,13 пункта.

С 19.00 до 23.50 мск на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс перешел к незначительному повышению.

РЫНОК ПРИТОРМОЗИЛ

Российский рынок акций во вторник снизился, корректируя предыдущий ощутимый рост, который вывел его на максимумы за полтора месяца, говорят аналитики.

"Снижение не кажется удивительным, учитывая активный рост отечественных акций, показанный накануне. Часть инвесторов предпочла зафиксировать прибыль на фоне отката нефтяных котировок от пиков вблизи 100 долларов за баррель сорта Brent, некоторого снижения риск-аппетита в глобальном разрезе и умеренного укрепления рубля", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Нефть вечером дешевеет на 0,7% — до 97,3 доллара за баррель сорта Brent. Основным фактором снижения цен эксперты называют неопределенность по поводу коронавирусной политики Китая, одного из крупнейших мировых потребителей и импортеров нефти. Ранее в СМИ появлялись сообщения, что КНР может смягчить коронавирусные ограничения, однако позже официальные лица Китая заявили о продолжении политики "нулевого ковида".

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,6%, до 109,4 пункта. Западные фондовые индексы вечером растут на 0,1-1,6%.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

В лидерах роста на основных торгах Московской биржи оказались акции ДВМП (+6,1%), обновившие исторический максимум (42,88 рубля) на фоне судебного разбирательства по иску компании к Зиявудину Магомедову на 80 миллиардов рублей. Аналитики компании "ВТБ Мои Инвестиции" оценивают потенциал дальнейшего роста акций ДВМП в случае положительного исхода дела в диапазоне от 33% до 75%.

Также выросли акции "Полюса" (+5,8%), НМТП (+5,3%), Polymetal (+5,1%), ВТБ (+3%).

Акции "Детского мира" продолжили стремительно падать в цене (-15,7%) на фоне планов совета директоров рассмотреть вопрос о трансформации компании в частный бизнес путем реорганизации из ПАО в ООО.

Также подешевели расписки ЦИАНа (-2%), акции ММК (-1,5%), "М.Видео" (-1,5%).

ПРОГНОЗЫ

В середине недели продавцы и покупатели продолжат попеременно владеть инициативой, при этом шансы на умеренный подъем и закрепление выше 2200 пунктов по индексу Мосбиржи превалируют, считает Бахтин.

"По нашим оценкам, 9 ноября индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2150-2250 пунктов", — говорит он.

Индексы Мосбиржи и РТС по ходу сессии обновили очередные пики с сентября, но отступили от сопротивлений 2210 и 1150 пунктов соответственно, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Рынок, тем не менее, не выглядит перекупленным и обладает потенциалом развития как среднесрочного, так и краткосрочного роста", — добавила она.