МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Большинство россиян в 2022 году не интересовались покупкой валюты дружественных стран, а каждый седьмой уже приобрел такую валюту, говорится в исследовании сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть у РИА Новости. Банкир рассказал, какие альтернативы доллару и евро предпочитают россияне

"В текущем году… 74% (почти три четверти) такой валютой (валютой дружественных стран — ред.) не интересовались и не покупали ее", — выяснили аналитики.

Каждый восьмой (12%) участник исследования при этом интересовался дружественной валютой, но еще не покупал ее. А остальные 14% покупали такую валюту хотя бы один раз. При этом среди них 64% купили эту валюту впервые в жизни.

Среди опрошенных, которые уже покупали дружественную валюту, самыми популярными стали китайский юань — его приобрели 24%, дирхам ОАЭ — 20%, казахстанский тенге — 18%, турецкая лира — 14% и белорусский рубль — 8%. При этом более половины (53%) тех, кто приобрел валюту, делали это только в безналичной форме — 53%. "Еще 28% покупали только в наличной форме. Остальные 19% — в обеих формах", — добавили аналитики.

Дружественная валюта потребовалась 44% россиян для туристической или деловой поездки. Еще четверть (25%) используют ее чтобы диверсифицировать накопления или просто держать в ней сбережения. "Также 18% приобрели ее, чтобы открыть вклад, 6% купили ее исключительно ради интереса, 13% указали иные цели или затруднились с ответом", — заключили аналитики.

Исследование провели, опросив с 1 по 7 ноября 2022 года 1500 совершеннолетних респондентов со всей России.