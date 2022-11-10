МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Рубль на открытии торгов четверга снижается к доллару, но растет к евро и юаню: доллар торгуется на уровне 61,38 рубля, евро — 61,11 рубля, юань — 8,45 рубля, следует из данных Московской биржи. Биржи Европы закрылись снижением в ожидании данных об инфляции в США

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск растет на 7 копеек — до 61,38 рубля, юань опускается на 0,4 копейки — до 8,45 рубля, евро снижается на 27 копеек — до 61,11 рубля.