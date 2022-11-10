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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221110/838767467.html
Курс рубля на Московской бирже показывает разнонаправленную динамику
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Рубль на открытии торгов четверга снижается к доллару, но растет к евро и юаню: доллар торгуется на уровне 61,38 рубля, евро — 61,11 рубля, юань — 8,45 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 10.11.2022
валюта, рынки, новости, рубль, доллар, евро, юань
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Рубль на открытии торгов четверга снижается к доллару, но растет к евро и юаню: доллар торгуется на уровне 61,38 рубля, евро — 61,11 рубля, юань — 8,45 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск растет на 7 копеек — до 61,38 рубля, юань опускается на 0,4 копейки — до 8,45 рубля, евро снижается на 27 копеек — до 61,11 рубля.