МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Срок обращения инвесторов в России за принудительной конвертацией депозитарных расписок в российские акции и переводом отечественных ценных бумаг из иностранного депозитария в российский в принудительном порядке истекает 10 ноября. Центробанк назвал крайний срок обращения за принудительной конвертацией

Первоначально срок подачи заявлений заканчивался 11 октября, однако президент России Владимир Путин в октябре подписал закон, продлевающий на 30 дней — то есть всего до 120 дней — срок, в течение которого держатели депозитарных расписок могли обратиться за их принудительной конвертацией. Срок был продлен для того, чтобы владельцы ценных бумаг могли успеть собрать необходимые документы и подать заявление.

Такая принудительная конвертация применяется в случае, когда зарубежная учетная инфраструктура отказывается проводить учет и операции по ценным бумагам российских эмитентов, выпущенным за рубежом в виде депозитарных расписок.

Затем, не позднее 24 ноября, российские депозитарии должны будут открыть обратившимся инвесторам счета и зачислить на них российские ценные бумаги либо отказать в проведении операций.

В апреле власти РФ обязали российских эмитентов свернуть программы депозитарных расписок и конвертировать их в акции. Однако из-за санкционных ограничений возникли сложности с проведением таких процедур. В связи с этим были разработаны специальные механизмы автоматической и принудительной конвертации расписок в акции.

Держатели расписок, права которых учитываются иностранными депозитариями, с 14 июля вправе были подавать заявления на их принудительную конвертацию. Автоматическая конвертация депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях, стартовала 15 августа. В сентябре директор департамента корпоративных отношений Банка России Елена Курицына заявляла, что все российские компании, кроме АФК "Система", завершили процедуру автоматической конвертации депозитарных расписок.