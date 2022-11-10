МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Акции Walt Disney Co в среду подешевели на 13%, что является их наибольшим однодневным падением с 2001 года, сообщает Reuters. Резкое увеличение затрат в быстро растущем потоковом подразделении развлекательного гиганта нивелирует активный рос зрительской базы.

Акции медиа- и развлекательного гиганта в среду достигли наиболее низкого ценового уровня с марта 2020 года.

Сервис Disney+ привлек миллионы подписчиков и в следующем месяце запустит подписку с рекламой, однако обещания руководства достигнуть прибыльности лишь в следующем году и прогноз операционных результатов на следующий квартал не впечатлили инвесторов.

Общая прибыль компании за 4-й финквартал оказалась ниже ожиданий аналитиков, в то время как убыток в потоковом подразделении составил 1,5 млрд долларов.

"Результаты потокового сегмента Disney говорят о том, в какой сложной ситуации ей приходится балансировать", — считает Фред Бокса, заместитель директора консалтинговой фирмы Arthur D. Little.

"Поскольку эта платформа стремится к прибыльности, она отчасти переносит это бремя на свою пользовательскую базу, повышая цены, что может затормозить рост в период экономического кризиса", — указывает Майк Проулкс, директор по аналитике в Forrester.

Прогноз роста годовой выручки, не оправдавший ожидания, также оказал давление на акции. Disney ожидает рост примерно на 7%-9%, в то время как аналитики Уолл-стрит прогнозировали 12%-ный рост.

Не менее 13 брокеров понизили целевую стоимость акций Disney.

"Мы ожидаем, что прорыв в плане 'достижения прибыльности', вероятно, произойдет в 4-м квартале 2024 финансового года", — указывает аналитик Morningstar Нил Макер.

С начала года акции компании подешевели более чем на 35% на фоне осторожных прогнозов продаж рекламы и опасений насчет рецессии, в то время как индекс S&P 500 снизился на 20%.