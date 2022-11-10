МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Apple Inc и Amazon.com Inc в среду были обвинены в сговоре с целью завышения цен на iPhone и iPad путем устранения почти всех остальных перепродавцов новых продуктов Apple с сайта Amazon.

Как сообщило агентство Reuters, проект коллективного иска, поданный в федеральный суд Сиэтла, оспаривает соглашение между компаниями, вступившее в силу в январе 2019 года. В рамках данного соглашения Apple предоставила Amazon скидки на свои продукты в размере до 10% от их цены. В обмен на это Amazon разрешила остаться на своей платформе лишь семи из 600 реселлеров.

Это позволило Amazon самой стать основным реселлером новых iPhone и iPad на своем сайте, говорится в иске. До этого на сайте было представлено лишь небольшое число продуктов от Apple, а также подделки.

Цены на сайте выросли более чем 10%, хотя в розничных магазинах Apple поддерживает цены на стабильном уровне, говорится в иске. Скидки в 20% и более, которые ранее применялись на сайте Amazon, больше не действуют.

"Создание входных барьеров для конкурентов и повышение цен после выдавливания конкурентов — это именно то поведение, для предотвращения которого конгресс принимал антимонопольные законы, — сказано в иске. — Это совершенно очевидно".

К иску могут присоединиться жители США, покупавшие новые iPhone и iPad на Amazon с января 2019 года.

Истец требует компенсации ущерба в тройном размере (конкретная величина не уточняется), возмещения убытков и прекращения так называемого "группового бойкота" реселлеров.

Названный в иске истец, Стивен Флойд из Уильямспорта (штат Пенсильвания), заявляет, что заплатил 319,99 доллара за новый iPad, купив его у самой Amazon на ее сайте, и был лишен возможности сэкономить из-за ограничения конкуренции.