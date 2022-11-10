МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги четверга ростом, инвесторы реагируют на данные об инфляции в США, следует из данных торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 увеличился на 1,19%, до 7383,34 пункта, французский CAC 40 — на 1,96%, до 6556,83 пункта, немецкий DAX — на 3,51%, до 14146,09 пунктов.

Трейдеры оценивали данные из США, согласно которым годовая инфляция в стране по итогам октября замедлилась до 7,7% с 8,2% при прогнозе в 8%. После выхода американской статистики все три европейских индекса перешли к активному росту, до выхода статистики FTSE 100 рос на 0,23%, до 7312,95 пункта, французский CAC 40 снижался на 0,25%, до 6414,33 пункта, а немецкий DAX увеличивался 0,17%, до 13689,5 пункта.

Так, статистика может дать сигнал Федрезерву США о возможности смягчения своей денежно-кредитной политики и замедления темпов увеличения учетной ставки. Теперь в декабре, по данным CME Group, 80,6% экспертов ожидают увеличения ставки на 50 базисных пунктов, а 19,4% — вновь на 75 базисных пунктов.

"Первый за несколько месяцев сюрприз в виде снижения инфляции неизбежно будет встречен овацией фондового рынка", — сказала агентству Блумберг главный глобальный стратег Principal Global Investors Сима Шах (Seema Shah).