МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Ориентированный на экспортеров британский индекс FTSE 100 вырос на фоне повышения акций компаний, связанных с сырьевыми товарами. Китай ранее несколько ослабил антиковидные ограничения. В то же время рост на рынке был ограничен из-за данных, свидетельствующих о сокращении британского ВВП. Цветные металлы выросли в цене на новостях из Китая

Несмотря на то что в третьем квартале экономика Великобритании сократилась на 0,2%, менее значительно, чем ожидалось ранее, данные указывают на начало рецессии, которая, вероятно, будет продолжительной.

В 8.20 по Гринвичу индекс "голубых фишек" FTSE 100 вырос на 0,4%, а общеевропейский индекс STOXX 600 — на 0,6.

Акции горнодобывающих и энергетических компаний выросли на 1,6% и 0,7% соответственно, так как цены на сырье подскочили на надеждах на восстановление спроса, после того как Китай, крупнейший потребитель сырьевых товаров, смягчил антиковидные меры.

В четверг вышли более низкие, чем ожидалось, данные по инфляции в США, и это тоже повысило надежду на то, что ФРС США смягчит свою денежно-кредитную политику, сказывающуюся на спросе.