МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Текущая неделя стала для ведущего европейского индекса лучшей почти за восемь месяцев. Как передает Reuters, преимущественно это связано с надеждами на замедление повышения процентных ставок ФРС и смягчением коронавирусных ограничений в Китае.

STOXX 600 сегодня поднялся на 0,1% до 11-недельного максимума. Секторы финансовых услуг, горнорудной промышленности и розничной торговли возглавили подъем.

За всю неделю индекс вырос на 3,7%.

"Участники рынка ждут сигналов, которые покажут, что вчерашняя первоначальная интерпретация американских данных CPI была верной", — указал Андреа Чичоне, аналитический директор TS Lombard.

Новости о смягчении некоторых жестких ограничений в Китае, связанных с COVID-19, также поддержали позитивный настрой, подстегнув рост акций горнодобывающих компаний и ретейлеров люксовых товаров.

Акции Hermes International, Kering и LVMH подорожали на 2,4%-2,8%. Бумаги Richemont подскочили на 10,5%, так как ее продажи и маржа превзошли прогнозы.

Европейский сектор базовых природных ресурсов набрал 2,6% на фоне роста цен на недрагоценные металлы.

"Участники рынков позитивно восприняли смягчению карантинных мер в Китае, однако число инфицированных по-прежнему велико, а охват вакцинации — незначителен, поэтому путь к полному снятию ограничений по-прежнему кажется долгим", — указали аналитики ING.

Благоприятный сезон отчетности и надежды на менее агрессивное повышение ставок ФРС помогли европейскому индексу вырасти четвертую неделю подряд. Инвесторы абстрагировались от опасений насчет возможной рецессии в Европе.

При этом, по словам аналитиков, рост прибыли компаний может иссякнуть в течение нескольких месяцев из-за высокой инфляции и начала рецессии.

Цены в Германии в октябре продолжили расти пугающе быстрыми темпами — годовая гармонизированная инфляция потребительских цен составила 11,6%.