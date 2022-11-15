МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник растут, рынки оценивают данные по промышленной инфляции в стране, следует из данных торгов и комментария аналитика. Российский рынок акций падает в рамках коррекции

По состоянию на 18.20 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,86%, до 33821 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,4%, до 11466,05 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,5%, до 4018,38 пункта.

Во вторник рынки реагируют на позитивную статистику из США. Индекс цен производителей (PPI) в стране октябре в годовом выражении составил 8% после 8,4% месяцем ранее. Прогноз составлял 8,3%.

"…инфляционное давление быстро ослабевает — согласно показателю PPI", — приводит мнение аналитика Richard Bernstein Advisors Дэна Сузуки (Dan Suzuki) агентство Блумберг. "Я думаю, что это поддерживает продолжающееся ралли, которое вы наблюдали в течение последнего месяца, но я сомневаюсь, что этот сценарий сохранится в ближайшие месяцы", — заключил эксперт.