МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. С учетом того, что признаки напряженности бюджетов потребителей и недавние увольнения в технологическом секторе наблюдаются наряду с свидетельствами замедления роста цен, можно с большей уверенностью говорить о вероятности выхода экономики США из текущей волны инфляции без существенного спада.

Как сообщает Reuters, на этой неделе руководители ФРС подчеркивали намерение продолжить повышать ставки, хотя и не исключали замедления темпа повышения, до тех пор, пока не будет ясно, что замедление инфляции стало треном и распространяется на широкий спектр товаров и услуг.

Вместе с тем, после того как более года ФРС сталкивалась с превышающей прогнозы инфляцией, ситуация может измениться и позволить центральному банку ужесточать политику менее агрессивно.

Во вторник вышли данные, показавшие меньший, чем ожидалось рост затрат производителей в октябре, а некоторые компоненты индекса затрат по сравнению с сентябрем снизились. После этого инвесторы стали с большей вероятностью ожидать, что на заседании 13-14 декабря центральный банк повысит ключевую ставку всего на половину процентного пункта.

Опубликованные на прошлой неделе данные показали меньший, чем прогнозировалось, рост потребительских цен, и руководители ФРС просигнализировали, что, возможно, больше не будут повышать ставку на три четверти процентного пункта, как делали это на четырех последних заседаниях.

Данные по закупочным ценам компаний впервые с ноября 2020 года показали снижение цен на обслуживание, а также указали на сокращение прибылей некоторых поставщиков.

Объявления о массовых увольнениях в таких высокотехнологичных компаниях как Amazon.com далеко не означают краха рынка труда в целом, а могут свидетельствовать о здоровом сдвиге от наблюдавшихся во время пандемии перегибов, считают экономисты Goldman Sachs Джозеф Бригс и Ронни Уолкер.

Руководители центрального банка утверждают, что будет трудно замедлить текущий высокий темп инфляции, пока высокий спрос на трудовые ресурсы не сравняется с предложением. Такая коррекция, возможно, уде началась в технологических компаниях, которые больше других выиграли во время пандемии, когда потребители покупали товары в интернете, а наниматели оснащали их дома техникой для удаленной работы.

"Возможно, технологические компании чрезмерно экстраполировали свой быстрый рост во время пандемии и теперь корректируют избыточный наем, — пишут экономисты Goldman. — Таким образом, увольнения в этих компаниях стали неблагоприятным побочным эффектом замедления роста экономики и ужесточения условий финансирования, необходимого для перебалансировки рынка труда в целом, которая сейчас, похоже, узко сконцентрирована".

Рост занятости в октябре оставался сильным, но не настолько, как сразу после пандемии. По словам руководителей ФРС, они замечают некоторые признаки охлаждения роста зарплат.

Они стараются ужесточить условия финансирования в экономике достаточно для замедления инфляции, но не зайти слишком далеко, чтобы не спровоцировать рецессию.

Пока трудно сказать, как уже осуществленное повышение ставок ФРС повлияет на дальнейшее поведение.

В данных Федерального резервного банка Нью-Йорка есть намек на то, что даже при относительно сильных расходах потребителей рост цен оказывает давление на бюджеты домохозяйств.

В 3-м квартале по сравнению с таким же периодом прошлого года балансы кредитных карт подскочили на 15%, а доля счетов с просроченными платежами выросла, хотя и от низкого уровня.

Показатели займов по кредитным картам для некоторых демографических групп вернулись к докоронавирусным значениям, что говорит о развороте вспять тенденции к погашению долговых обязательств, наблюдаемой в 2020 году. Это также может сигнализировать о том, что некоторые домохозяйства близки к исчерпанию запасов денежных средств, которые ранее оказывали поддержку потребительскому спросу.

Снижение спроса является одной из целей повышения ставок ФРС. Центральный банк США осуществляет самое стремительное ужесточение денежно-кредитной политики за последние 40 лет, так как ожидает, что сокращение потребления приведет к замедлению инфляции.

Другой отчет ФРС-Нью-Йорк указал на неожиданный скачок производственной активности в ноябре, хотя объем новых заказов при этом снизился, и это может говорить о том, что компании ожидают сокращения спроса.

Тем не менее, в последнее время рынки в меньшей степени сосредоточен на темпах роста и данных по выручке, уделяя больше внимания взаимосвязи между политикой ФРС и инфляцией. Признаки того, что темпы роста цен начали идти на спад, привели к резкому подъему на рынках акций.

Индекс S&P 500 с середины октября отыграли примерно две трети потерь, понесенных в рамках падения на 16% с конца августа, когда председатель ФРС Джером Пауэлл прямо заявил о готовности вызвать экономический спад, чтобы взять инфляцию под контроль.

Тем не менее, октябрьское падение маржи, очевидное из вышедшего во вторник отчета по ценам производителей в США, было вполне ожидаемо с точки зрения экономистов и представителей ФРС, поскольку перебои в цепочках поставок стали менее значительными, товарно-материальные запасы выросли, а спрос ослаб ввиду ужесточения денежно-кредитной политики. Все эти факторы способствуют усилению ценовой конкуренции.

"Следует ожидать, что конкуренция будет способствовать снижению цен, — заявила в понедельник вице-председатель ФРС Лаэль Брейнард. — Этот процесс на данном этапе цикла (ужесточения политики) должен был начаться. Я внимательно слежу за этим и, разумеется, такое развитие событий будет способствовать дезинфляции".

"Сейчас однозначно происходит повторное масштабное сокращение маржи, и у этого процесса есть значительное пространство для продолжения" после того, как на протяжении многих месяцев проблемы в цепочках поставок давали компаниям повышенные возможности по влиянию на цены, написал в понедельник главный экономист Pantheon Macroeconomics Иан Шеффердсон в ожидании запланированных на вторник данных, которые указали на падение ценового давления в оптовой торговле.