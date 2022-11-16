МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги среды снижением в свете нестабильной геополитической обстановки, следует из данных торгов и комментария аналитика.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,25%, до 7351,19 пункта, французский CAC 40 — на 0,52%, до 6607,22 пункта, немецкий DAX — на 1%, до 14234,03 пункта.

В среду рынки продолжают следить за развитием ситуации в Польше. Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории страны. Сначала Варшава заявила, что они российского производства и страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.

"Сообщения о ракетных ударах в Польше во вторник, естественно, вызвали дрожь на рынках", — сказал агентству Франс Пресс старший рыночный аналитик Oanda Крейг Эрлам (Craig Erlam). "Перспектива внезапной и неожиданной эскалации войны в Украине, особенно с участием страны НАТО, не располагает к размышлениям, но мы были почти вынуждены это сделать, и в данных обстоятельствах реакция была довольно сдержанной", — заключил эксперт.