Уровень безработицы в Австралии вырос в октябре
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Как сообщает Reuters, уровень безработицы в Австралии в октябре достиг 50-летнего минимума, а рост занятости вдвое превысил прогнозы рынка, просигнализировав о том, что для ослабления мощного рынка труда страны Резервному банку Австралии придется поднимать процентные ставки еще выше.
Согласно данным, опубликованным в четверг Австралийским бюро статистики, чистая занятость в октябре увеличилась на 32 200 по сравнению с предыдущим месяцем. В сентябре, согласно пересмотренным данным, занятость сократилась на 3 800. Такой результат удивил многих аналитиков, которые ожидали роста занятости всего на 15 000.
Уровень безработицы снизился до 3,4% с 3,5%, тогда как аналитики прогнозировали его небольшой рост.
Общее число отработанных часов выросло на 2,3%, поскольку в октябре меньше, чем обычно, работников брали отпуска.
https://1prime.ru/Financial_market/20221117/838849601.html