МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Как сообщает Reuters, уровень безработицы в Австралии в октябре достиг 50-летнего минимума, а рост занятости вдвое превысил прогнозы рынка, просигнализировав о том, что для ослабления мощного рынка труда страны Резервному банку Австралии придется поднимать процентные ставки еще выше.

Согласно данным, опубликованным в четверг Австралийским бюро статистики, чистая занятость в октябре увеличилась на 32 200 по сравнению с предыдущим месяцем. В сентябре, согласно пересмотренным данным, занятость сократилась на 3 800. Такой результат удивил многих аналитиков, которые ожидали роста занятости всего на 15 000.

Уровень безработицы снизился до 3,4% с 3,5%, тогда как аналитики прогнозировали его небольшой рост.

Общее число отработанных часов выросло на 2,3%, поскольку в октябре меньше, чем обычно, работников брали отпуска.