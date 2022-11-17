МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию четверга сократился на 0,64% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Частные инвесторы в октябре продали акций больше, чем купили

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии снизился на 0,64%, до 2212,93 пункта, долларовый РТС — на 1,03%, до 1151,56 пункта.