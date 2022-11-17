МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги четверга преимущественно снижением после публикации данных о рекордном ускорении инфляции в еврозоне, следует из данных торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,06%, до 7346,54 пункта, французский CAC 40 — на 0,47%, до 6576,12 пункта; немецкий DAX увеличился на 0,23%, до 14266,38 пункта.

В четверг рынки оценивали данные по инфляции в еврозоне. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, по итогам октября резко ускорилась, до рекордных 10,6% с 9,9% месяцем ранее. Предварительная оценка демонстрировала ускорение показателя до 10,7% годовых.

Так, рынки опасаются, что высокий уровень инфляции может стать причиной продолжения ужесточения монетарной политики Европейским центральным банком.