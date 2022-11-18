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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221118/838862316.html
Курс рубля на Московской бирже растёт к доллару и теряет к юаню
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Рубль в начале торгов немного повышается против доллара и теряет к юаню и евро: инвалюты торгуются на отметках 60,46, 8,46 и 62,74 рубля соответственно, следует из данных... ПРАЙМ, 18.11.2022
валюта, рынки, новости, доллар, рубль, юань, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов немного повышается против доллара и теряет к юаню и евро: инвалюты торгуются на отметках 60,46, 8,46 и 62,74 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск снижается на 7 копеек, до 60,46 рубля, юаня — прибавляет 1 копейку, достигая 8,46 рубля, евро — подскакивает на 41 копейку, до 62,74 рубля.