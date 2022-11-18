МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов немного повышается против доллара и теряет к юаню и евро: инвалюты торгуются на отметках 60,46, 8,46 и 62,74 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Биржи Европы в основном снизились на данных по инфляции в еврозоне

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск снижается на 7 копеек, до 60,46 рубля, юаня — прибавляет 1 копейку, достигая 8,46 рубля, евро — подскакивает на 41 копейку, до 62,74 рубля.