МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Как сообщает Reuters, цены на нефть снижаются в пятницу и могут продемонстрировать падение по итогам второй недели подряд. Котировки находятся под давлением на фоне опасений относительно снижения спроса в Китае и дальнейшего повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Согласно некоторым источникам, Китай намерен сократить закупки нефти у некоторых поставщиков. В этой стране отмечается рост числа новых случаев коронавируса. Кроме того, надежды на менее активное повышение процентной ставки ФРС ослабли после заявлений некоторых руководителей центрального банка на этой неделе.

"В настоящее время котировкам не хватает позитивных драйверов, — отметил Стивен Бреннок из PVM. — Между тем запрет на импорт российской нефти в Евросоюз вступит в силу менее чем через три недели, поэтому котировки, вероятно, завершат этот год стремительным ростом".

По состоянию на 14.45 по Гринвичу нефть Brent торговалась с понижением на 3,17 доллара, или на 3,5%, по 86,61 доллара за баррель. Ранее контракты опускались до самого низкого с 28 сентября уровня 85,80 доллара за баррель и могут продемонстрировать снижение по итогам недели более чем на 9%. Фьючерсы на нефть WTI упали на 3,67 доллара, или на 4,5%, до 77,97 доллара за баррель.

Однако ближайшие фьючерсы на нефть WTI торгуются с дисконтом по сравнению с контрактами, предполагающими поставку через месяц, впервые с 2021 года, согласно данным Refinitiv Eikon. Подобная ситуация называется контанго, и она сигнализирует об ослаблении опасений относительно перспектив предложения.

На рынке нефти Brent же наблюдается бэквордация, хотя премия, учитываемая в котировках ближайших фьючерсов по сравнению с контрактами с поставкой через шесть месяцев, сократилась до 3 долларов за баррель, самого низкого уровня с апреля. Снижение премии говорит об ослаблении опасений относительно предложения в будущем.

На этой неделе на передний план вышло беспокойство относительно рецессии, хотя в скором времени вступает в силу эмбарго ЕС в отношении российской нефти. Кроме того, альянс ОПЕК+ сокращает предложение нефти.

"Если говорить о спросе, существуют опасения относительно замедления экономики", — отметил Наим Аслам из Avatrade. "Путь наименьшего сопротивления лежит вниз", — добавил он.