МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на индексы акций США снизились. Вспышки COVID в Китае усугубили опасения насчет замедления роста. Акции Disney подскочили, поскольку инвесторов обрадовала неожиданная новость о возвращении Роберта Айгера на пост гендиректора. Фондовые индексы АТР в основном снижаются

Пекин предупредил, что вскоре может столкнуться с самыми серьезными последствиями пандемии. Власти закрывают предприятия и школы в некоторых пострадавших районах и ужесточают правила въезда в город на фоне распространения заболевания в столице и других городах.

"Появились реальные опасения насчет влияния Китая на экономическую активность в США", — указал Хью Джонсон, старший экономист Hugh Johnson Economics.

Акции американских операторов казино, ведущих бизнес в Китае, включая Wynn Resorts Ltd, Las Vegas Sands Corp, MGM Resorts International и Melco Resorts & Entertainment Ltd, потеряли от 3,3% до 5,8% на премаркете.

Бумаги American Airlines Group Inc и Norwegian Cruise Line Holdings подешевели на 0,7% и 1,2% соответственно.

Акции Walt Disney Co на премаркете набрали 9,7% и ограничивают спад индекса Dow Jones Industrial Average. Айгер вернулся в компанию спустя чуть более года после выхода в отставку, и его возвращение совпало по времени с попытками гиганта развлечений повысить доверие инвесторов и прибыль потокового бизнеса.

На момент написания статьи фьючерсы e-mini на DJIA опустились на 42 пункта, или 0,12%, e-mini на S&P 500 потеряли 16,25 пункта, или 0,41%, а на Nasdaq 100 — 68,5 пункта, или 0,59%.

АДР китайских компаний, включая Alibaba Group Holding Ltd, Pinduoduo Inc, JD.com Inc и Bilibili Inc, снизились на 2,4%-5,2%. Последняя волна COVID-19 в Китае стала проверкой намерения придерживаться поправок к политике "нулевой заболеваемости".

Теперь рынок переключит внимание на выход протоколов ноябрьского заседания ФРС, ожидающийся в среду. Некоторые представители центробанка подтвердили, что он намерен и дальше ужесточать политику, пока инфляция не будет под контролем.

Президент Федерального резервного банка Бостона Сьюзен Коллинс в пятницу заявила, что центробанк, возможно, вновь повысит ставку на 75 базисных пунктов в попытке сдержать инфляцию.

"Вопрос заключается в том, повысит центробанк ставку на 50 или 75 б. п.", — добавил Джонсон из Hugh Johnson Economics.

Трейдеры предполагают 24,2%-ную вероятность повышения ключевой ставки ФРС в декабре на 75 базисных пунктов, согласно инструменту CME Group FedWatch.

Объемы торгов на этой неделе, по всей видимости, будут незначительными. В четверг рынки будут закрыты по случаю Дня благодарения, в пятницу будет сокращенный рабочий день.