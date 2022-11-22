МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник не демонстрируют единой динамики, в том числе потому, что ставка на рост котировок китайских акций потребует более длительного ожидания, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. В Японии призвали к более гибкой кредитной политике

По состоянию на 7.45 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,75%, до 3 108,3 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — опускается на 0,04%, до 2 027,8 пункта, гонконгский Hang Seng Index — уменьшается 0,21%, до 17 618 пунктов. Южнокорейский KOSPI сокращается на 0,29%, до 2 412,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 растёт на 0,71%, до 7 189,9 пункта. японский Nikkei 225 увеличивается на 0,71%, до 28 143,5 пункта.

"Опасения по поводу ситуации вокруг ковида в Китае оказывают давление на перспективы мирового спроса. Позиционирование на рост для китайских акций потребует более длительного ожидания", — рассказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Activ Trades Андерсон Алвиш (Anderson Alves).

Таким образом, инвесторы в Китае пребывают в нерешительности, о чем свидетельствуют и разнонаправленные движения индексов там.

Подобные настроения распространяются и на другие рынки в Азии, тем более что накануне основные фондовые индексы в США снизились, в том числе технологический NASDAQ — на 1%.