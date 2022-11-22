МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Золото растет в цене во вторник, тогда как доллар США ослабевает. Как сообщает Reuters, участники рынка ожидают выхода протоколов ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые могут прояснить перспективы процентных ставок.

Около 06.54 по Гринвичу золото на рынке спот прибавило 0,2% и торговалось по 1740,89 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX выросли на 0,1%, до 1742,00 долларов.

Котировки золота восстановили часть позиций, утраченных накануне вследствие укрепления доллара на новостях об ужесточении ограничительных мер в Китае.

Во вторник рост доллара взял паузу, и золото стало более привлекательным для покупателей, использующих иные валюты.

Протоколы заседания ФРС будут представлены в среду в 19.00 по Гринвичу. Большинство трейдеров ожидают, что центральный банк США в декабре повысит ставку на 50 базисных пунктов. Вероятность же увеличения стоимости заимствований на 75 базисных пунктов, согласно оценке участников рынка, составляет 19%, учитывая недавние комментарии представителей ФРС.

Инвесторы не ожидают какой-либо новой важной информации (от протоколов), и риск в том, что риторика руководства ФРС будет свидетельствовать о склонности к жесткой политике и развеет все надежды на изменение позиции центрального банка в сторону смягчения, отметил Стивен Иннес из SPI Asset Management.

Однако инвесторы на рынке золота, принимая во внимание ожидания ослабления инфляции, вероятно, будут ставить на то, что экономика США окажется на грани рецессии в 1-й половине следующего года, а значит, ФРС рано или поздно перейдет к сокращению процентных ставок, добавил Иннес.

Президент ФРС-Кливленд Лоретта Местер заявила, что центральный банк со следующего месяца может перейти к менее масштабным повышениям процентных ставок.

"Быки на рынке золота испытали облегчение", услышав комментарии Местер, свидетельствующие о склонности к смягчению, пишет аналитик Phillip Futures Автар Санду.

Золото считается инструментом хеджирования инфляционных рисков, но повышение процентных ставок негативно отражается на привлекательности этого металла, не приносящего процентного дохода.

По словам Иннеса, единственным фактором, который может обеспечить падение цен на золото ниже 1700 долларов, является "неожиданное ускорение темпов роста индекса потребительских цен (CPI) США".

Серебро подорожало на 1,4%, до 21,14 доллара за унцию, платина прибавила 1,4%, до 995,63 доллара, а палладий вырос на 0,7%, до 1878 долларов.

Прогноз Всемирного инвестиционного совета по платине предполагает образование дефицита на рынке этого металла в 2023 году.