МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Мировые фондовые индексы сегодня повысились, а доходность казначейских облигаций США сократилась, сообщило агентство Reuters. Инвесторы ждут выходов протоколов заседания ФРС, надеясь увидеть намеки на темпы повышений процентных ставок. На настрой также повлияли введенные в Китае ограничения, связанные с коронавирусом.

ФРС США в среду выпустит протоколы ноябрьского заседания, по которым можно будет понять, как чиновники оценивают экономическую ситуацию.

В Китае власти во вторник объявили о закрытии развлекательных парков и музеев. В Шанхае на фоне вспышки заболеваемости COVID ужесточили правила въезда. Это усугубило опасения насчет последствий для экономики.

"Все будут разбирать каждое слово в этих протоколах, пытаясь понять, преобладает ли официальная позиция ФРС или настрой, который считывался на пресс-конференции Пауэлла, давшего понять, что при рассмотрении времени прекращения ужесточения политики они не будут смотреть на кумулятивный эффект", — заметил Том Палам, портфельный менеджер Plumb Balanced Fund в Мадисоне, Висконсин.

Мировой индекс акций MSCI вырос на 0,76%, а европейский STOXX 600 повысился на 0,7%.

Доходность ключевых 10-летних гособлигаций США сократилась до 3,7689%, а доходность 2-летних — до 4,5124%.

Все три основных индекса Уолл-стрит выросли, лидируют акции секторов дискреционных потребительских товаров, технологий, финансов, здравоохранения и нефти и газа.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,84% до 33981,95 пункта, S&P 500 вырос на 0,78% до 3980,62 пункта, а Nasdaq Composite повысился на 0,51% до 11080,29 пункта.

Доллар США откатился, потеряв часть позиций, которые набрал на предыдущей сессии. Инвесторы отрешились от опасений насчет вспышек коронавируса в Китае, и это спровоцировало спрос на более рискованные валюты.

Индекс доллара снизился на 0,353%, евро вырос на 0,32% до 1,0274 доллара.

Цены на нефть повысились. Саудовская Аравия заявила, что ОПЕК+ сохранит сокращенную добычу и может принять новые меры для балансировки рынка. Это перевесило опасения насчет мировой рецессии и повышения заболеваемости COVID-19 в Китае. Нефть Brent выросла в цене на 2,1% до 89,29 доллара за баррель. WTI подорожала на 2,16% до 81,77 доллара за баррель.

Цены на золото, являющееся защитным активом, выросли на фоне снижения доллара и доходности казначейских облигаций США в ходе предпраздничных торгов с небольшими объемами. Спотовые цены на золото повысились на 0,2% до 1741,67 доллара за унцию, а фьючерсы на американское золото подорожали на 0,23% до 1741,40 доллара.