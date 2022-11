МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы во вторник выросли, причем S&P 500 закрылся на максимуме за более чем два с половиной месяца, поскольку прогноз продаж Best Buy снизил опасения инвесторов по поводу того, что высокая инфляция в США приведет к неудачному праздничному сезону для компаний розничной торговли. Кроме того, рост цен на нефть способствовал подъему акций нефтегазового сектора. Названа валюта, способная подорвать финансовое господство США

Акции Best Buy Co Inc подорожали более чем на 12,8% после прогноза меньшего, чем ожидалось ранее, падения годовых продаж. В компании выразили уверенность в том, что дополнительные акции и скидки позволят привлечь больше клиентов.

Dow Jones Industrial Average вырос на 397,82 пункта, или на 1,18%, до 34098,1 пункта, S&P 500 прибавил 53,64 пункта, или 1,36%, достигнув 4003,58 пункта, а Nasdaq Composite поднялся на 149,90 пункта, или на 1,36%, до 11174,41 пункта.

S&P 500 закрылся на максимуме с 12 сентября.

Бумаги компаний нефтегазового сектора подорожали после двух сессий падения подряд, поскольку Саудовская Аравия заявила, что нефтедобывающая коалиция ОПЕК+ намеревается придерживаться договоренностей о сокращении совокупной добычи. В понедельник нефтяные котировки резко снизились после сообщений о том, что ОПЕК+ рассматривает возможность наращивания добычи. В ФРС допустили переход к менее масштабным повышениям ставок

Тем временем инвесторы изучают перспективы дальнейших повышений процентных ставок Федеральной резервной системы США.

Президент ФРС-Кливленд Лоретта Местер поддержала идею менее значительного повышения ставок в декабре. Тем временем президент ФРС-Канзас-Сити Эстер Джордж заявила, что для снижения потребительского спроса и охлаждения инфляции может понадобиться повысить ставки до более высокого уровня, где они должны будут оставаться на протяжении более длительного времени.

В среду будут опубликованы протоколы ноябрьского заседания ФРС.

Объемы торгов на этой неделе, по всей видимости, будут незначительными. В четверг рынки будут закрыты по случаю Дня благодарения, в пятницу будет сокращенный рабочий день.

Ослабление доллара США и падение доходности американских гособлигаций поддерживали склонность инвесторов к риску.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество растущих акций превзошло число падающих в соотношении 3,40 к 1, а на бирже Nasdaq — в соотношении 1,56 к 1.

В составе S&P зафиксировано 24 новых 52-недельных максимума и 3 новых минимума, а у Nasdaq — 108 новых максимумов и 224 новых минимумов.