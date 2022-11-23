Биржевой индекс S&P 500 закрыл торги на рекордной с 12 сентября отметке в 4003,58 пункта
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы во вторник выросли, причем S&P 500 закрылся на максимуме за более чем два с половиной месяца, поскольку прогноз продаж Best Buy снизил опасения инвесторов по поводу того, что высокая инфляция в США приведет к неудачному праздничному сезону для компаний розничной торговли. Кроме того, рост цен на нефть способствовал подъему акций нефтегазового сектора.
Акции Best Buy Co Inc подорожали более чем на 12,8% после прогноза меньшего, чем ожидалось ранее, падения годовых продаж. В компании выразили уверенность в том, что дополнительные акции и скидки позволят привлечь больше клиентов.
Dow Jones Industrial Average вырос на 397,82 пункта, или на 1,18%, до 34098,1 пункта, S&P 500 прибавил 53,64 пункта, или 1,36%, достигнув 4003,58 пункта, а Nasdaq Composite поднялся на 149,90 пункта, или на 1,36%, до 11174,41 пункта.
S&P 500 закрылся на максимуме с 12 сентября.
Бумаги компаний нефтегазового сектора подорожали после двух сессий падения подряд, поскольку Саудовская Аравия заявила, что нефтедобывающая коалиция ОПЕК+ намеревается придерживаться договоренностей о сокращении совокупной добычи. В понедельник нефтяные котировки резко снизились после сообщений о том, что ОПЕК+ рассматривает возможность наращивания добычи.
Тем временем инвесторы изучают перспективы дальнейших повышений процентных ставок Федеральной резервной системы США.
Президент ФРС-Кливленд Лоретта Местер поддержала идею менее значительного повышения ставок в декабре. Тем временем президент ФРС-Канзас-Сити Эстер Джордж заявила, что для снижения потребительского спроса и охлаждения инфляции может понадобиться повысить ставки до более высокого уровня, где они должны будут оставаться на протяжении более длительного времени.
В среду будут опубликованы протоколы ноябрьского заседания ФРС.
Объемы торгов на этой неделе, по всей видимости, будут незначительными. В четверг рынки будут закрыты по случаю Дня благодарения, в пятницу будет сокращенный рабочий день.
Ослабление доллара США и падение доходности американских гособлигаций поддерживали склонность инвесторов к риску.
На Нью-Йоркской фондовой бирже количество растущих акций превзошло число падающих в соотношении 3,40 к 1, а на бирже Nasdaq — в соотношении 1,56 к 1.
В составе S&P зафиксировано 24 новых 52-недельных максимума и 3 новых минимума, а у Nasdaq — 108 новых максимумов и 224 новых минимумов.
https://1prime.ru/Financial_market/20221123/838918500.html