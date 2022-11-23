МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию среды вырос на 0,72%, следует из данных Московской биржи. Украина приостановила прокачку нефти по "Дружбе"

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии повысился на 0,72%, до 2211,89 пункта, долларовый РТС — на 0,42%, до 1147,43 пункта.