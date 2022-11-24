МОСКВА. 24 ноя — ПРАЙМ. Расходы Германии на импорт природного газа за первые девять месяцев 2022 года выросли почти втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом объемы импорта газа сократились на 27%. На это указывают данные Федерального ведомства по экономике и экспортному контролю (BAFA) Германии, пишет Reuters.

По данным BAFA, объем импорта газа за январь-сентябрь составил 2 790 884 тераджоулей, или 79,4 млрд кубических метров. За аналогичный период 2021 года было импортировано 3 824 499 тераджоулей.

Проблемы с предложением подтолкнули цены на газ к рекордным максимумам, и на этом фоне затраты Германии на импорт газа в январе-сентябре этого года составили 57,9 млрд евро (60,30 млрд долларов) против 19,9 млрд евро в первые девять месяцев 2021 года.

Средняя таможенная стоимость импортного газа за январь-сентябрь, по подсчетам BAFA, выросла на 298% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 20 761,14 евро за тераджоуль.

В сентябре средняя стоимость импортного газа составила 35 626,84 евро за тераджоуль, что эквивалентно 12,83 цента за киловатт-час. Это на 13,6% ниже по сравнению с пиком, установленным в августе.

Тем не менее стоимость импортного газа в сентябре более чем в четыре раза (на 361%) превысила среднюю цену сентября 2021 года (7726,88 евро за тераджоуль).