МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 25 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  USD США — День благодарения — раннее закрытие торгов /в 13:00/    
2:30 JPY Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (ноябрь) 3,4% 3,5%
2:30 JPY Япония — Индекс потребительских цен (ИПЦ) Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (ноябрь) 0,2%  
10:00 EUR Германия — ВВП (г/г) (3кв2022) 1,1% 1,1%
10:00 EUR Германия — ВВП (кв/кв) (3кв2022) 0,3% 0,3%
10:00 EUR Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (декабрь) -41,9 -39,6
11:50 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Керстин аф Йокник    
20:00 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Энел Россия — ВОСА (повторное, реестр закрыт 31.10.2022, в заочной форме, досрочные перевыборы СД, утверждение Устава ПАО в новой редакции в связи с изменением фирменного наименования на ПАО "ЭЛ5-Энерго")    
  RUB Газпром нефть — закрытие реестра для ВОСА (19.12.2022, в заочной форме, див-ды 9м2022) 40 (9м2021) + 16 (фин) — див-д 2021 69,78 (9м2022, рекоменд. СД) — див-д 2022
  RUB Газпром — СД (об увеличении программы внешних финансовых заимствований ПАО в 2022)    
  RUB НК РуссНефть — СД (бизнес-план на 2023)    