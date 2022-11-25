МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу опускаются, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы Европы закрыли торги четверга ростом

По состоянию на 7.30 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растёт на 0,39%, до 3 101,43 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снижается на 0,53%, до 1 987,63 пункта; гонконгский Hang Seng Index понижается на 0,79%, до 17 522 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускается на 0,11%, до 2 438,69 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — растёт на 0,22%, до 7 257,5 пункта, японский Nikkei 225 уменьшается на 0,37%, до 28 279 пунктов.

Трейдеры осторожны в пятницу из-за ситуации с коронавирусом в Китае. Ранее в стране был установлен новый суточный рекорд по заражениям, что усилило обеспокоенность по поводу того, что в стране могут быть ужесточены карантинные меры. Такая ситуация негативна для экономических перспектив, поэтому трейдеры больше склонны уходить от риска.

О том, что это сейчас определяющий фактор, говорит внимание к нему экспертов. Но в дальнейшем аналитики более позитивно смотрят на акции Китая.

"Прогноз в отношении китайских рынков улучшается… В следующие 12 месяцев ситуация наладится. Мы видели такие сценарии раньше в других странах. Мы начнем видеть опережающую динамику очень скоро, в ближайшие несколько кварталов", — сказала агентству Блумберг портфельный менеджер Tribeca Investment Partners Цзюнь Бэй Лю (Jun Bei Liu).