МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу утром растет, следует из данных торгов. Удешевление доллара к мировым валютам поддерживает котировки драгоценного металла.

Денежные купюры США

Доллар подешевел на ожиданиях решения ФРС США по учетной ставке

По состоянию на 8.07 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,15 доллара, или на 0,18%, до 1 758,25 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,44% — до 21,462 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,3%, до 105,76 пункта. Ослабление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

Внимание трейдеров остается сосредоточенным вокруг политики Федеральной резервной системы (ФРС) США по ключевой ставке. Регулятор с начала года поднял ставку шесть раз для борьбы с высокой инфляцией. В декабре ожидают очередное повышение ставки, но более низкими темпами.

Золото чувствительно к сигналам ФРС по ставке, так как они отражаются на курсе доллара. Традиционно ужесточение монетарной политики поддерживает американскую валюту, а "голубиные" настроения, напротив, сдерживают доллар.