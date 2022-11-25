МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу утром растет, следует из данных торгов. Удешевление доллара к мировым валютам поддерживает котировки драгоценного металла. Доллар подешевел на ожиданиях решения ФРС США по учетной ставке

По состоянию на 8.07 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,15 доллара, или на 0,18%, до 1 758,25 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,44% — до 21,462 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,3%, до 105,76 пункта. Ослабление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

Внимание трейдеров остается сосредоточенным вокруг политики Федеральной резервной системы (ФРС) США по ключевой ставке. Регулятор с начала года поднял ставку шесть раз для борьбы с высокой инфляцией. В декабре ожидают очередное повышение ставки, но более низкими темпами.

Золото чувствительно к сигналам ФРС по ставке, так как они отражаются на курсе доллара. Традиционно ужесточение монетарной политики поддерживает американскую валюту, а "голубиные" настроения, напротив, сдерживают доллар.