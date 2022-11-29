МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Котировки нефти во вторник совершают отскок после падения до более чем 11-месячного минимума в понедельник. Инвесторы следят за заседанием альянса ОПЕК+, которое состоится позже на этой неделе. Ожидается, что картель и его союзники вновь сократят добычу, передает Reuters.

Около 04.46 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с повышением на 1,81 доллара, или 2,2%, по 85,00 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть WTI выросли в цене на 1,37 доллара, или 1,8%, до 78,61 доллара за баррель.

По итогам сессии понедельника котировки Brent снизились на 0,5%. При этом в ходе торгов они падали на 3%, до 80,61 доллара за баррель, минимума с 4 января. Фьючерсы на WTI закрылись ростом на 1,3%, однако в моменте котировки опускались до минимума с декабря 2021 года.

Хотя фьючерсы на нефть и без того совершают коррекцию, слухи о том, что ОПЕК+ может рассматривать возможность сокращения добычи, оказали дополнительную поддержку рынку, говорят аналитики Haitong Futures.

"Это лишь догадки… а не официальное заявление ОПЕК+. Однако ожидания сокращения добычи отражают настрой рынка в ближайшей перспективе и, вероятно, могут ознаменовать собой поворотный момент для цен на нефть", — подчеркнули они.

Заседание ОПЕК+ пройдет 4 декабря. Аналитики Eurasia Group полагают, что ослабление спроса в Китае может побудить страны альянса сократить добычу.

В октябре картель и его союзники договорились снизить совокупный объем производства нефти на 2 млн баррелей в день с ноября, пытаясь подтолкнуть цены вверх.

Тем не менее опасения по поводу разрушения спроса в Китае продолжают оказывать давление на рынок, несмотря на сокращение числа новых случаев заражения коронавирусом в понедельник.

"На азиатском рынке распространяются медвежьи настроения по отношению к ценам на нефть. Причиной этому служит беспокойство относительно сокращения спроса на нефть в Китае. Кроме того, прошедшие на выходных протесты против антиковидных мер заставляют опасаться последствий для экономики КНР", — говорит Тошитака Тазава, аналитик Fujitomi Securities.

Протесты против политики нулевой терпимости к ковиду, захлестнувшие Китай на выходных, стали самыми сильными за все правление текущего председателя КНР Си Цзиньпиня, говорят эксперты по Китаю. Пекин придерживается политики нулевой терпимости к коронавирусу, хотя большинство стран мира уже сняло ограничения.

Участники рынка также оценивают влияние на рынок потолка цен на российскую нефть.

Дипломаты стран Большой семерки и Евросоюза обсуждают ограничение цен на российскую нефть уровнем 65-70 долларов за баррель.

Тем не менее страны ЕС не смогли договориться по вопросу потолка цен, говорят дипломаты. По их словам, Польша настаивает на более низком уровне потолка.

Планируется, что потолок цен вступит в силу с 5 декабря вместе с эмбарго ЕС в отношении российской нефти.