МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Во вторник британский фунт растет против актива-убежища доллара США, который ослабевает в результате усиления склонности инвесторов к риску на ожиданиях ослабления карантинных мер в Китае, сообщает Reuters.

На момент написания статьи пара фунт/доллар торговалась с ростом на 45%, по 1,2014, недалеко от достигнутого на прошлой неделе трехмесячного максимума 1,2153.

"Сейчас участники валютного рынка активно покупают рискованные активы", — сказал главный валютный аналитик Societe Generale Кит Джакс.

Во вторник росли цены на акции и сырьевые товары. Их рост последовал за подъемом фондового рынка Китая и юаня, спровоцированного надеждами инвесторов на ослабление карантинных мер после прошедших в выходные демонстраций против политики нулевой терпимости к COVID.

Более слабые, чем ожидалось, данные по инфляции в Испании и в ключевых регионах Германии также способствовали усилению склонности к риску.

Джакс также отметил, что валютам трудно преодолеть некоторые психологически важные уровни.

Пара фунт/доллар пытается прорвать уровень 1,22, пара евро/доллар — 1,05, а пара евро/фунт в последние месяцы спотыкается в районе 85,7.

Инвесторы также будут следить за выступлением в парламенте управляющего Банка Англии Эндрю Бейли. Очередное заседание Комитета по денежно-кредитной политике состоится через две недели.