МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР), кроме японского Nikkei 225, закрылись в среду в плюсе, свидетельствуют данные торгов.

Район Минато в Токио

В Японии вновь снизилось промышленное производство

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,05%, до 3 151,34 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,12%, до 2 018,69 пункта; гонконгский Hang Seng Index — на 2,16%, до 18 597,23 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 1,61%, до 2 472,53 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,43%, до 7 284,2 пункта. Японский индекс Nikkei 225 сократился на 0,21%, до 27 968,99 пункта.

Трейдеры в целом проявляют осторожность, но больше склонны к риску на фоне роста фьючерсов на основные фондовые индексы США.

Инвесторы ждут выступления вечером в среду главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, надеясь получить сигналы о дальнейшем направлении монетарной политики регулятора. Также будут опубликованы данные по ВВП США за третий квартал.

Города мира. Токио

Нижняя палата парламента Японии утвердила проект второго допбюджета

"Перед выступлением главы ФРС Пауэлла и важных экономических данных позднее в течение дня трейдерам сложно продавать или покупать", — приводит агентство Франс Пресс слова аналитика Daiwa Securities Ацуко Иситойя (Atsuko Ishitoya).

Несколько сдержала рост китайских индексов негативная макростатистика по КНР. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в ноябре снизился до 48 пунктов с 49,2 в октябре. Прогноз составлял 49 пунктов.