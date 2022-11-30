МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР), кроме японского Nikkei 225, закрылись в среду в плюсе, свидетельствуют данные торгов. В Японии вновь снизилось промышленное производство

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,05%, до 3 151,34 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,12%, до 2 018,69 пункта; гонконгский Hang Seng Index — на 2,16%, до 18 597,23 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 1,61%, до 2 472,53 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,43%, до 7 284,2 пункта. Японский индекс Nikkei 225 сократился на 0,21%, до 27 968,99 пункта.

Трейдеры в целом проявляют осторожность, но больше склонны к риску на фоне роста фьючерсов на основные фондовые индексы США.

Инвесторы ждут выступления вечером в среду главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, надеясь получить сигналы о дальнейшем направлении монетарной политики регулятора. Также будут опубликованы данные по ВВП США за третий квартал. Нижняя палата парламента Японии утвердила проект второго допбюджета

"Перед выступлением главы ФРС Пауэлла и важных экономических данных позднее в течение дня трейдерам сложно продавать или покупать", — приводит агентство Франс Пресс слова аналитика Daiwa Securities Ацуко Иситойя (Atsuko Ishitoya).

Несколько сдержала рост китайских индексов негативная макростатистика по КНР. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в ноябре снизился до 48 пунктов с 49,2 в октябре. Прогноз составлял 49 пунктов.