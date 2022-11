МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Amazon сообщила в среду о самом удачном с точки зрения продаж Дне благодарения за всю свою историю. Несмотря на инфляцию, американцы активно покупали все: от кроссовок New Balance до игровых консолей Nintendo Switch, передает агентство Reuters.

Наибольшей популярностью пользовались телеприставки Fire TV, наушники AirPods и одежда Champion, заявили в Amazon.

Во вторник Национальная федерация розничной торговли США сообщила, что за пятидневный период со Дня благодарения до "киберпонедельника" покупки совершило рекордное количество людей — 196,7 млн человек. По данным Adobe Analytics, продажи в "киберпонедельник" выросли до 11,3 млрд долларов, что сделало этот день самым крупным днем онлайн-покупок в США за всю историю.

В октябре Amazon провела второе мероприятие, подобное Prime Day, предлагая крупные праздничные скидки, а ее конкуренты, от Walmart Inc до Best Buy Co Inc, также запустили собственные акции по привлечению покупателей.