МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы растеряли позиции, набранные ранее в четверг, поскольку снижение производственной активности в ноябре омрачило макроданные, указавшие на небольшое ослабление инфляции и высокие потребительские расходы, сообщает Reuters. Между тем падение акций Salesforce утянуло вниз индекс Dow Jones Industrial Average.

В ноябре производственная активность в США сократилась впервые за два с половиной года, так как повышение стоимости заимствований оказало давление на спрос на товары. Это вынудило инвесторов фиксировать прибыль после ралли на предыдущей сессии.

"Вчерашнее ралли было умопомрачительным, поэтому некоторая фиксация прибыли сегодня естественна", — пояснил Расти Ваннеман, старший инвестиционный аналитик Orion Advisor Solutions.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в среду, что настало время замедлить повышение процентных ставок. Одновременно он намекнул на затяжную адаптацию экономики к высокой стоимости заимствования. В результате индекс S&P 500 впервые с апреля закрылся выше своей 200-дневной скользящей средней, а индекс Nasdaq вырос более чем на 4%.

Ранее сегодня рынки получили поддержку от данных Министерства торговли США, которые показали, что потребительские расходы, на долю которых приходится более двух третей экономической активности, в октябре повысились на 0,8% после роста на 0,6% в сентябре.

Базовый индекс расходов на личное потребление (PCE) Министерства торговли, исключающий волатильные статьи расходов, составил 0,2% против ожидавшихся 0,3%.

"Очевидно, что (промышленный) сектор находится в состоянии рецессии, и в целом это подкрепляет тот факт, что мы движемся к общей рецессии в экономике", — считает Питер Кардилло, старший рыночный экономист Spartan Capital Securities.

Сейчас трейдеры оценивают вероятность того, что ФРС повысит ключевую базовую ставку на 50 базисных пунктов в декабре, в 89%. Также ожидается, что конечная ставка достигнет пика в мае 2023 года на уровне ниже 5%.

Акции Salesforce Inc упали на 10,8% и оказали сильнейшее давление на DJIA после того, как производитель программного обеспечения сообщил, что Брет Тейлор в январе покинет пост согендиректора. Единственным генеральным директором останется соучредитель компании Марк Бениофф.

Бумаги Dollar General Corp подешевели на 9,3%. Бюджетный ретейлер понизил годовой прогноз прибыли. Котировки акций Costco Wholesale Corp упали на 7% после того, как клубная сеть розничной торговли сообщила о замедлении роста продаж в ноябре.

В пятницу будут опубликованы важные данные о занятости в несельскохозяйственном секторе США. Обнародованный вчера отчет ADP указал на охлаждение спроса на рабочую силу.

Кроме того, сегодня Министерство труда США в своем отчете сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 26 ноября сократилось на 16 000 до сезонно скорректированных 225 000.

На момент написания обзора Dow Jones Industrial Average упал на 439,25 пункта, или 1,27%, до 34 150,52 пункта, S&P 500 опустился на 26,13 пункта, или 0,64%, до 4053,98 пункта, а Nasdaq Composite — на 69,40 пункта, или 0,61%, до 11 398,60 пункта.

Большинство акций крупных технологических компаний и компаний роста, таких как Alphabet Inc, Apple Inc, Microsoft Corp и Tesla Inc, снизились на 0,3%-1,5% на фоне роста доходности гособлигаций.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество растущих акций превзошло число падающих в соотношении 1,23 к 1, а на бирже Nasdaq количество снижающихся превысило число растущих в соотношении 1,14 к 1.

В составе S&P зафиксировано 29 новых 52-недельных максимума и ни одного нового минимума, а у Nasdaq — 68 новых максимумов и 37 новых минимумов.