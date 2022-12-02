МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Доллар США подскочил вместе с доходностью казначейских облигаций после выхода данных, показавших, что работодатели в ноябре добавили больше рабочих мест, чем ожидалось, что может дать Федеральной резервной системе дополнительный стимул для повышения процентных ставок, пишет агентство Reuters.

Число рабочих мест вне сельского хозяйства США в ноябре выросло на 263 000, против прогноза в 200 000. Средняя почасовая заработная плата подскочила на 0,6% против ожидания роста на 0,3%.

Индекс доллара на момент написания статьи вырос на 0,64% до 105,31.

Пара доллар США/японская иена выросла на 0,24% до 135,64. Евро упал на 0,67% до 1,0456 доллара.