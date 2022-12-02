МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в ноябре сократился на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 74,7 триллиона рублей, следует из данных на сайте торговой площадки. Рынок золота на Мосбирже в январе — ноябре снизился на 39,7 процента

Объем торгов на фондовом рынке в ноябре снизился на 32,3%, до 3,17 триллиона рублей. Объем торгов на денежном рынке — на 25%, до 52,4 триллиона рублей.

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями по сравнению с показателями прошлого года сократился на 73,4%, до 859 миллиардов рублей, среднедневной объем торгов — так же на 73,4%, до 40,9 миллиардов.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 2,311 триллиона рублей, увеличившись на 57,6%. В ноябре на фондовом рынке Московской биржи было размещено 67 облигационных займов на общую сумму 3,1222 триллиона рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 1,361 триллиона рублей.

Объем торгов на срочном рынке снизился на 83% и составил 3 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов составил 144,6 миллиарда рублей, сократившись на 82,7%.

"Объем торгов на валютном рынке составил 14,8 триллиона рублей (14,9 триллиона рублей в октябре 2022 года). Объем торгов инструментами спот — 6,4 триллиона рублей, объем сделок своп и форвардов — 8,4 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 704,3 миллиарда рублей по сравнению с 710,3 миллиарда рублей в октябре 2022 года", — также говорится в сообщении.