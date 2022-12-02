МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу вечером снижается, так как рынки реагируют на отчет о безработице в США, следует из данных торгов и комментариев эксперта.

По состоянию на 19.15 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 12 долларов, или на 0,66%, до 1 803,2 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 1,29% — до 23,135 доллара за унцию.

За неделю с понедельника золото дорожает приблизительно на 3%, серебро — на 8%. Рост связан с тем, что рынки ожидали смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Ранее в пятницу минтруда США опубликовало статистику по безработице в стране в ноябре. Показатель ожидаемо сохранился на уровне октября в 3,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 263 тысячи, в то время как прогнозировался рост лишь на 200 тысяч.

Теперь инвесторы предполагают, что сильная экономическая статистка позволит Федрезрерву смягчить свою политику не так значительно, как ожидалось до этого. На этом фоне американская валюта укрепляется.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,39%, до 105,13 пункта. Чем дороже доллар, тем недоступнее становится золото для покупки в другой валюте.

"В целом, Федеральной резервной системе этот отчет кажется слишком сильным. Предполагается, что американский центральный банк не захочет слишком сильно отступать от агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики", — сказал порталу MarketWatch старший аналитик Kitco Metals Джим Выкофф (Jim Wyckoff).