МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Рубль в начале торговой сессии понедельника показывает рост к доллару, но снижается к юаню и евро: доллар по 61,91 рубля, юань — 8,84 рубля, евро — 65,05 рубля, следует из данных Московской биржи. Что будет с рублем на следующей неделе

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск снижается на 9 копеек, до 61,91 рубля, юаня — прибавляет 3,5 копейки, до 8,84 рубля, евро растет на 5 копеек, до 65,05 рубля.