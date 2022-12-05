2022-12-05T07:18:00+03:00
2022-12-05T07:24:58+03:00
2022-12-05T07:18:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221205/839048724.html
Курс рубля укрепляется к доллару и немного теряет к юаню и евро
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Рубль в начале торговой сессии понедельника показывает рост к доллару, но снижается к юаню и евро: доллар по 61,91 рубля, юань — 8,84 рубля, евро — 65,05 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 05.12.2022
валюта, рынки, новости, курсы валют, доллар, рубль, евро, юань
https://1prime.ru/images/83437/24/834372425.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83437/24/834372425.jpg
https://1prime.ru/images/83437/24/834372424.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83437/24/834372424.jpg
https://1prime.ru/images/83437/24/834372412.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83437/24/834372412.jpg
https://1prime.ru/exclusive/20221204/839043792.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Рубль в начале торговой сессии понедельника показывает рост к доллару, но снижается к юаню и евро: доллар по 61,91 рубля, юань — 8,84 рубля, евро — 65,05 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск снижается на 9 копеек, до 61,91 рубля, юаня — прибавляет 3,5 копейки, до 8,84 рубля, евро растет на 5 копеек, до 65,05 рубля.