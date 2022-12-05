МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Стоимость доллара в понедельник утром снижается к евро, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ожидают ослабления карантинных ограничений в Китае, что поддерживает рисковые настроения рынков и сдерживает спрос на традиционно более надежный доллар. Курс рубля укрепляется к доллару и немного теряет к юаню и евро

По состоянию на 7.42 мск курс евро к доллару рос до 1,0579 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0538 доллара. Курс доллара к иене понимался до 134,41 иены со 134,3 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,37%, до 104,15 пункта.

В воскресенье в Китае были частично ослаблены карантинные ограничения, в частности, в городе Урумчи, пишут СМИ. Ранее в Китае наблюдался рекордный рост суточных заражений COVID-19, затем карантинные ограничения были ужесточены, однако, после пожара в жилом доме в Урумчи в ряде городов прошли протесты. После этого вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань призвала к дальнейшей оптимизации антиковидных мер.

Традиционно доллар является более надежным активом, спрос на который повышается в случае усиления глобальной неопределенности. Ожидание дальнейшего ослабления карантина в Китае поддерживает ожидания по поводу экономических перспектив страны, что негативно для доллара.

Рынки также ожидают в ходе торгов понедельника публикацию статистики по еврозоне и США. Так, станут известны окончательная оценка композитного индекса деловой активности в еврозоне за ноябрь, данные по рознице в регионе за октябрь, а также индекс деловой активности в сфере услуг США (Services ISM) в ноябре.