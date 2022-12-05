МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно увеличиваются, пока рынки реагируют на ослабление коронавирусных ограничений в Китае, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Российский рынок акций опустился в последний день торговой недели

По состоянию на 7.45 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 1,56%, до 3205,38 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,57%, до 2056,26 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 3,37%, до 19304 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижается на 0,77%, до 2415,63 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,01%, до 27775 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 0,44%, до 7333,5 пункта.

Азиатские фондовые рынки преимущественно растут, рынки реагируют на ослабление политики "нулевой заболеваемости" коронавирусом в Китае, ранее замедлившей экономический рост страны. Так, китайские власти ослабили требования к тестированию на коронавирус, а также возобновили работу ряда заводов.

По словам управляющего партнера SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes), мнение которого приводит агентство Блумберг, переход к возобновлению работы производств помог разжечь "рыночный оптимизм в отношении попутного ветра вероятного ускорения экономического роста в 2023 году для чувствительных к Китаю активов".