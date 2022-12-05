МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. В понедельник цены на золото немного отступили от 5-месячного максимума, поскольку доллар смог восстановить часть утраченных позиций. Однако котировки драгоценного металла по-прежнему находятся вблизи ключевого уровня 1800 долларов, так как новости о дальнейшем ослаблении ограничительных мер в Китае улучшают настроения на рынке. Золото дешевеет после публикации статистики по безработице в США

Около 09.38 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось с понижением на 0,1%, по 1796,17 доллара за унцию после роста к самому высокому уровню с 5 июля 1809,91 доллара.

Фьючерсы на золото торговались почти без изменений, по 1809,20 доллара.

Ранее в ходе торгов доллар достиг более чем 5-месячного минимума, однако позднее он смог восстановить часть утраченных позиций. Ослабление доллара делает золото более доступным для покупателей, использующих иные валюты.

"Китай постепенно отходит от политики нулевой терпимости к коронавирусу, что позволяет ценам на золото сохранять завоеванные (ранее позиции)", — считает Хань Тань, старший рыночный аналитик Exinity. По его словам, позитивные настроения на рынке позволяют котировкам металла оставаться вблизи психологически важной отметки 1800 долларов.

В среду Китай может анонсировать новые 10 мер смягчения антиковидных ограничений, сообщили Reuters два осведомленных источника.

Смягчение карантинных мер может поспособствовать росту спроса на золото в Китае, отметил Мэтт Симпсон, аналитик StoneX. На этом фоне цены могут получить поддержку.

Трейдеры на рынке золота также следят за заявлениями представителей Федеральной резервной системы (ФРС). Недавнее смягчение риторики руководителей центрального банка помогло ценам на золото вырасти.

Участники рынка оценивают вероятность повышения процентной ставки ФРС на 50 базисных пунктов в декабре в 91%.

"Краткосрочные перспективы золота будет зависеть от предстоящих данных по инфляции в США. Мы по-прежнему ожидаем, что дальнейшее повышение процентных ставок в ближайшие недели окажет давление на золото", — говорит Джованни Стауново, аналитик UBS.

Индекс потребительских цен (CPI) США за ноябрь будет опубликован 13 декабря.

Между тем спот-цены на серебро снизились на 0,7%, до 22,955 доллара за унцию, в то время как платина прибавила 0,1%, до 1015,15 доллара за унцию.

Палладий торговался с повышением на 0,9%, по 1916,56 доллара за унцию.