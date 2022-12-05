МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает запустить биржевые торги битумом в первом квартале 2023 года, сообщило ведомство. Объем торгов иностранными акциями на "СПБ Бирже" вырос за ноябрь

"ФАС предлагает запустить биржевые торги битумом в первом квартале 2023 года. Сформированный индикатор позволит компаниям ориентироваться на цены битума, которые сложились на внутреннем рынке", — говорится в сообщении службы.

В ФАС пояснили, что сейчас на бирже регистрируются только прямые договоры. На их основании сформировались внебиржевые национальные и территориальные индексы цен на битум — дорожный, строительный и другие.

Стоимость битума влияет на стоимость ремонта дорог и строительства социально значимых объектов. "В связи с этим вопрос создания биржевого индикатора особенно актуален в преддверии весеннего и летнего сезона. В это время региональные органы власти активно проводят работы по реконструкции дорог, городских улиц, строительству школ, больниц, в том числе в рамках нацпроектов", — пояснили в ФАС.

Биржевой индикатор станет ориентиром для госзаказчиков при определении начальной максимальной цены контрактов в рамках закупок, добавили в службе.