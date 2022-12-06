МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Австралийский доллар восстановил часть утраченных позиций во вторник после того, как центральный банк страны повысил ставку до самого высокого уровня за 10 лет, подав сигнал о дальнейшем ее повышении и опровергнув вероятность паузы в цикле ужесточения политики, передает Reuters.

Резервный банк Австралии (РБА) повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 3,10%. Это восьмое повышение ставки за восемь месяцев, в результате которого она выросла на 300 базисных пунктов.

Рынки ожидали повышение ставки на четверть процентного пункта, но не исключали паузы в цикле ужесточения политики или сигналов центрального банка о менее жесткой политике.

В РБА ожидают дальнейшего повышения ставки, но с оговоркой, что не траектория не предопределена.

"В сегодняшнем заявлении нет почти ничего о том, что РБА завершил цикл повышения ставки", — говорит Шон Лэнгкейк, аналитик BIS Oxford Economics.

"Учитывая этот тон, мы по-прежнему ожидаем по крайней мере еще одного повышения ставки на 50 базисных пунктов в начале 2023 года", — добавляет он.

Рынки восприняли этот тон как умеренно жесткий и подтолкнули австралийский доллар до 0,6731 доллара США, частично компенсировпав падение с 0,6851. Пара новозеландский доллар/доллар США выросла до 0,6340, но остается на значительном удалении от максимума 0,6441, достигнутого в понедельник.

Рынок фьючерсов на процентные ставки РБА учитывает в котировках достижение пика ключевой ставки на уровне 3,6%, а не 3,5%, как ожидалось до заявления центрального банка.

Доходность 10-летних гособлигаций Австралии составила 3,376% после достижения трехмесячного минимума на 3,325% в понедельник.

В РБА отметили, что денежно-кредитная политика действует с задержкой, и эффект повышения в полной мере еще не ощущается, но также подчеркнули, что инфляция остается слишком высокой.

Инфляция в 3-м квартале достигла 7,3%, самого высокого уровня за 32 года, а в этом квартале ожидается ее дальнейший рост до 8,0%.

"Мы по-прежнему считаем, что РБА захочет убедиться в том, что инфляция замедляется, а не формирует плато на высоких уровнях, и потребуется еще несколько месяцев, чтобы такие свидетельства появились", — говорит Марсель Тьельян, старший экономист Capital Economics.

"Мы считаем, что РБА повысит ставку выше консенсус-прогноза в 3,85% к апрелю, хотя мы ожидаем резкого замедления роста ВВП, а инфляция в конце 2023 года вновь спровоцирует понижение ставки, ", — добавляет он.