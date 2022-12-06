МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. В ноябре экспорт нефти и нефтепродуктов из Венесуэлы достиг 619 300 баррелей в день, передает Reuters. Возобновление поставок в страны Европы и перезапуск некоторых НПЗ обеспечили рост продаж на 16% по сравнению с октябрем. Об этом свидетельствуют данные Refinitiv Eikon.

В истекший период года средние темпы экспорта нефти и нефтепродуктов из Венесуэлы составили 620 000 баррелей в день, что немного ниже среднего показателя 2021 года. Тем не менее экспорт нефти может ускориться в ближайшие месяцы вследствие смягчения санкций, введенных США.

В ноябре из портов Венесуэлы было отправлено 24 партии нефти и нефтепродуктов, а также 224 000 метрических тонн метанола и нефтяного кокса. Об этом свидетельствуют данные венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA.

Экспорт нефти и нефтепродуктов из Венесуэлы в ноябре упал почти на 3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В августе показатель достиг пика 813 000 баррелей в день.

Основным покупателем венесуэльской нефти в ноябре стал Китай, также около 38 000 баррелей нефти, мазута и бензина ежедневно поставлялось в Кубу, являющуюся ключевым политическим союзником Венесуэлы. В октябре этот показатель был равен 52 000 баррелей в день.