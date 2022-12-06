МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Цены на золото стабилизировались после падения более чем на 1% по итогам сессии понедельника, поскольку ралли доллара США приостановилось. Тем не менее котировки держатся в относительно узком диапазоне, так как трейдеры ожидают сигналов относительно дальнейшего направления политики Федеральной резервной системы (ФРС). Цены на золото снижаются на фоне ослабления доллара

Около 09.50 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,2%, до 1771,85 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с повышением на 0,2%, по 1784,20 доллара за унцию.

Более сильные, чем ожидалось, данные по рынку услуг США, опубликованные в понедельник, напугали инвесторов, усилив опасения относительно того, что ФРС, возможно, будет ужесточать денежно-кредитную политику на протяжении более долгого срока.

На рынке вновь стали говорить о том, что ФРС может повысить процентные ставки сильнее, чем ожидалось. Это привело к росту доллара, на фоне которого цены на золото в понедельник отступили с 5-месячного максимума и по итогам торгов опустились на 1,6%.

"Основным драйвером цен на золото остается динамика доходности гособлигаций и доллара. Ключевая поддержка расположена около 1725 долларов", — отметил Майкл Хьюсон, аналитик CMC Markets.

"На следующей неделе состоится заседание ФРС, и направление цен на золото будет зависеть от дальнейших планов центрального банка относительно повышения процентных ставок", — добавил он.