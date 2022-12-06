МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Цены на золото стабилизировались после падения более чем на 1% по итогам сессии понедельника, поскольку ралли доллара США приостановилось. Тем не менее котировки держатся в относительно узком диапазоне, так как трейдеры ожидают сигналов относительно дальнейшего направления политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Золотые слитки

Цены на золото снижаются на фоне ослабления доллара

Около 09.50 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,2%, до 1771,85 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с повышением на 0,2%, по 1784,20 доллара за унцию.

Более сильные, чем ожидалось, данные по рынку услуг США, опубликованные в понедельник, напугали инвесторов, усилив опасения относительно того, что ФРС, возможно, будет ужесточать денежно-кредитную политику на протяжении более долгого срока.

На рынке вновь стали говорить о том, что ФРС может повысить процентные ставки сильнее, чем ожидалось. Это привело к росту доллара, на фоне которого цены на золото в понедельник отступили с 5-месячного максимума и по итогам торгов опустились на 1,6%.

"Основным драйвером цен на золото остается динамика доходности гособлигаций и доллара. Ключевая поддержка расположена около 1725 долларов", — отметил Майкл Хьюсон, аналитик CMC Markets.

"На следующей неделе состоится заседание ФРС, и направление цен на золото будет зависеть от дальнейших планов центрального банка относительно повышения процентных ставок", — добавил он.