МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Золото в среду торгуется почти без изменений, так как инвесторы ожидают результатов декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Укрепление доллара США ограничивает пространство для роста цен на золото. Цены на золото стабилизировались после падения

Около 09.51 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось по 1771,89 доллара за унцию, а фьючерсы на золото прибавили около 0,1%, до 1784,30 доллара.

"Ключевым драйвером на рынке золота сейчас являются настроения рынка относительно доллара и стремления оценить перспективы повышения ставок, а также, вероятно, признаки замедления темпов инфляции", — сказал независимый аналитик Росс Норман.

"Золото торгуется в диапазоне, со склонностью к снижению, несмотря на хорошую сезонную активность на физическом рынке. Поддержка, вероятно, расположена на 1760 долларах", — добавил он, отметив, что объемы торгов будут уменьшаться из-за подведения балансов в конце года.

Золото обычно используется для хеджирования инфляционных рисков. Между тем повышение процентных ставок увеличивает альтернативные издержки владения этим драгоценным металлом.

Фьючерсы на федеральные фонды ФРС оценивают вероятность повышения процентной ставки на 50 базисных пунктов на декабрьском заседании в 91%.

Индекс доллара держится устойчиво против корзины других основных валют, ограничивая потенциал роста цен на золото.

Между тем объем запасов золота в Китае по состоянию на конец ноября составлял 63,67 млн унций против 62,64 млн унций в конце октября.

Спот-цены на серебро выросли на 0,5%, до 22,28 доллара за унцию.

Платина снизилась в цене на 1,1%, до 978,25 доллара за унцию, а палладий торговался у флэтовой линии, по 1847,86 доллара за унцию.