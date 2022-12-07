МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на пшеницу в среду в Чикаго растут в цене после падения к более чем 12-месячному минимуму. С одной стороны, котировки находятся под давлением со стороны предложения недорогой пшеницы из Причерноморья, а с другой — получают поддержку вследствие продолжающейся военной спецоперации на Украине, сообщает Reuters.

Соя растет в цене вторую сессию подряд на фоне признаков повышения спроса в Китае, а также опасений относительно засухи в Аргентине.

Котировки кукурузы достигли нового 3-месячного минимума на ожиданиях низких объемов экспорта и снижения цен на нефть.

Около 12.58 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT выросли в цене на 1,1%, до 7,37 1/4 доллара за бушель. Во вторник котировки упали к минимуму с октября 2021 года 7,23 1/2 доллара за бушель.

Сомнения в устойчивости предложения пшеницы на мировом рынке ослабли на фоне увеличения экспорта из России, продолжения поставок по зерновому коридору из Украины и прогнозов рекордного урожая в Австралии. В центре внимания рынка находятся неконкурентоспособные цены на пшеницу в США.

Пакистан приобрел 950 000 тонн пшеницы, причем ожидается, что значительная доля этого объема приходится на Россию.

Между тем, по словам некоторых аналитиков и трейдеров, пшеница из США снова становится конкурентоспособной, а снижение котировок накануне выглядит чрезмерным.

"Цены возвращаются к уровням, наблюдавшимся до начала военной спецоперации на Украине", — отмечают в Agritel.

"Тем не менее нам кажется, что снижение цен еще не завершено, и помимо сезонных негативных факторов в ближайшие недели в центре внимания рынка может снова оказаться геополитика", — добавляют в компании.

Фьючерсы на кукурузу на CBOT снизились в цене на 0,1%, до 6,36 1/2 доллара за бушель. Ранее в ходе сессии котировки кратковременно достигли минимума с 23 августа 6,35 доллара за бушель.

Фьючерсы на сою подорожали на 0,5%, до 14,62 3/4 доллара за бушель.

Минсельхоз США во вторник сообщил о продаже 264 000 тонн сои Китаю и еще 240 000 тонн неизвестным покупателям.

Между тем реакция инвесторов на долгожданное ослабление карантинных мер в Китае оказалась весьма сдержанной ввиду возобновления опасений относительно замедления мировой экономики.