МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Австралийский и новозеландский доллары в четверг не смогли продолжить начатое накануне ралли, так как перспективы инфляции в мировой экономике заставили инвесторов нервничать, несмотря на ослабление антиковидных мер в Китае, сообщило агентство Reuters.

Пара австралийский доллар/доллар США упала на 0,3% до 0,6703 после роста накануне на 0,6% до 0,6740. Сопротивление для пары расположено около 0,6850, а поддержка — на 0,6670.

Пара новозеландский доллар/доллар США снизилась на 0,2% до 0,6343 после роста на 0,6% на предыдущей сессии. Поддержка расположена на отметке 0,6310.

Инвесторы были воодушевлены новостями о том, Китай еще больше ослабит свою политику в отношении COVID, позволив инфицированным с легкими симптомами находиться на карантине дома и отменив требования к тестированию для тех, кто путешествует внутри страны.

Однако опасения по поводу рецессии усилились, так как недавние оптимистичные данные по занятости, сфере услуг и производственной активности в США повысили неопределенность относительно перспектив политики ФРС.

"В отсутствии экономических данных или выступления представителей ФРС, рынки продолжают обдумывать перспективы того, что Комитет по операциям на открытых рынках может вызвать рецессию в США", — говорит Кэрол Конг, стратег-аналитик Commonwealth Bank of Australia.

"Неопределенность относительно перспектив инфляции указывает на сохранение высокого риска того, что ФРС оставит политику на ограничительном уровне, что, в свою очередь, вызовет глубокий спад в экономике".

Доходность трехлетних облигаций Австралии оставалась на уровне 3,043%.

Пара австралийский доллар/новозеландский доллар в среду достигла годового минимума 1,0529, прежде чем вернуть часть позиций и стабилизироваться около 1,0572.