МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно снижаются, свидетельствуют данные торгов. Reuters: китайские покупатели никеля не хотят работать с Лондонской биржей

По состоянию на 8.12 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,1% — до 3 196,32 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — показывает нулевую динамику в районе 2 071,06 пункта, гонконгский Hang Seng Index увеличивается на 2,41% — до 19 269 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижается на 0,92% — до 2 360,33 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,75%, до 7175,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,53%, до 27 539,5 пункта.

В четверг на рынки влияют несколько факторов. В частности, трейдеры ждут очередного заседания ФРС США 13-14 декабря. По его итогам регулятор объявит решение по ключевой ставке и обновит макроэкономические прогнозы, а затем на пресс-конференции выступит глава американского ЦБ Джером Пауэлл. Большинство экспертов полагают, что ФРС замедлит повышение ставки до 50 с 75 базисных пунктов.

"Хорошая новость заключается в том, что рынок видит более чем разумные шансы, что ФРС в следующем году изменит свою политику, в основном в ответ на спад", — цитирует агентство Франс Пресс аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes). "Но плохая новость в том, что мы, скорее всего, попадем в рецессию", — добавил эксперт. Правительство Японии улучшило оценку сокращения ВВП

Также трейдеры оценивают неоднозначную статистику из Японии. ВВП страны в третьем квартале, по окончательной оценке правительства, сократился на 0,2% в квартальном выражении. Эксперты прогнозировали сохранение первой оценки снижения в 0,3%. Во втором квартале ВВП Японии поднялся на 1,1% в квартальном выражении, а в первом — снизился на 0,5%. Таким образом, статистика оказалась чуть лучше прогнозов, однако экономика страны возобновила снижение.

Гонконгский индекс подскочил после сообщений местных СМИ о том, что правительство Гонконга рассматривает возможность дальнейшего ослабления ковидных ограничений.